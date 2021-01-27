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В Черноморске Одесской области 11 воспитанников детского сада заболели сальмонеллезом, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей.

По словам представителей Государственного учреждения лабораторного центра Минздрава на водном транспорте, зарегистрировано одиннадцать больных, двое из которых госпитализированы в городскую больницу.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

 
ForUm

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