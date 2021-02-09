Сегодня в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А в Святошинском районе Киева.

По данным ГосЧС, к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения.

Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-за проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГосЧС Украины в Киеве. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.