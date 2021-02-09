также в разделеСтолица
На подъездах к Киеву скопилось более 1400 фур 12
В Киеве подтвердили 243 новых случая COVID-19 13
На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей 11
КГГА просит по возможности оставлять детей дома 13
Киевских водителей просят завтра оставить авто дома 13
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 88 человек 21
Из-за снегопада Киев закрывают для грузовиков 41
В Киеве задержан мужчина, который с дрона снимал Институт ядерных исследований 19
В Киеве ночью горел рынок: сгорели пять павильонов 25
В Киеве – 321 новый случай коронавируса, более 1800 выздоровели 14
После стычек у здания канала «НАШ» задержали 4 человек 18
Госпродпотребслужба: Киев попадет в оранжевую зону карантина 19
Возле телеканала «НАШ» произошли стычки митингующих с полицией 56
В Киеве коронавирусом заболели еще 342 человека 19
В Киеве мужчина с балкона стрелял по прохожим 59
В Киеве снижается количество больных гриппом и ОРВИ 10
В Киеве на Грушевского ограничили движение 28
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 человек 14

Сегодня в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А в Святошинском районе Киева.

По данным ГосЧС, к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения.

Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-за проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГосЧС Украины в Киеве. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги