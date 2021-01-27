В мире с начала пандемии зафиксировано более 100 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса, передает УНИАН.

Более 55,3 миллиона людей выздоровели. 2,1 миллиона заразившихся COVID-19 по всему миру умерли.

Лидер по числу заболевших - США. Там подтвердили более 25 миллионов случаев коронавируса. Далее идут Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (8,9 млн).

Украина по числу заражений находится на 17 месте в мире с показателем более 1,2 млн человек.