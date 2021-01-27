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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от визита своего венгерского коллеги Петера Сийярто новых идей по преодолению споров в отношениях двух стран, сообщает «Европейская правда».

«Мало обменяться аргументами. Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия», - сказал Кулеба.

Сийярто приедет в Киев 27 января. Это - будет чисто политический визит, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано.

Напомним, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 27 января, посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
ForUm

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