Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник официально объявил министрам, что решил подать заявление об отставке президенту страны Маттарелли. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.
Ожидается, что премьер-министр будет пытаться получить от главы государства мандат на формирование нового исполнительного органа с более широкой коалицией.
О планах Конте покинуть свой пост в связи с разногласиями в правящей коалиции стало известно в понедельник.
Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци покинуть ряды правящей коалиции.
В итоге Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.
На прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия к правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте, сохранив его должность.
Если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежные досрочные выборы, очевидно, летом этого года.
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