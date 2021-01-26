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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник официально объявил министрам, что решил подать заявление об отставке президенту страны Маттарелли. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Ожидается, что премьер-министр будет пытаться получить от главы государства мандат на формирование нового исполнительного органа с более широкой коалицией.

О планах Конте покинуть свой пост в связи с разногласиями в правящей коалиции стало известно в понедельник.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци покинуть ряды правящей коалиции.

В итоге Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

На прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия к правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте, сохранив его должность.

Если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежные досрочные выборы, очевидно, летом этого года.
ForUm

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