Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта, сообщила пресс-служба Минобразования и науки.
Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.
До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая - химия,
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая - английский язык,
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня - история Украины,
- 7 июня - физика,
- 10 июня - биология,
- 15 июня - география.
Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдавать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.
Содержание сертификационных работ будет отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 года №696, от 20 декабря 2018 года №1426, от 4 декабря 2019 года №1513.
Напомним, 19 января завершилась регистрация для участия в пробном ВНО.
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