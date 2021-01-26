Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Так, Рада одобрила решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2021», украинско-британском образовании «Козак Мейс – 2021», украинско-американских учениях «Си Бриз – 2021», украинско-румынских учениях «Риверайна – 2021», украинско-британском образовании «Вориер Вотчер – 2021», украинско-польской учении «Три Меча – 2021» и украинско-польском учении «Сильвер Сэйбер – 2021» одобрить.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38 559,44 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войн» (КПКР 2101020) по направлению «Подготовка войск, проведения операций и международных учений».

Проект закона зарегистрирован под №4499.