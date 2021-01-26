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По данным Укргидрометцентра, 26 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ривненской областях сильный снег, метель (І уровень опасности, желтый), сообщает ГосЧС.

По Киеву и Киевской области в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
ForUm

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