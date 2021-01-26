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Министерство культуры и информационной политики включило в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову (творческое имя Юлия Беретта).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что процедура осуществляется автоматически, согласно действующему законодательству полномочиями решать включать или не включать в списки МКИП не наделено.
ForUm

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