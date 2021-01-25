25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится высокая опасность схода снежных лавин. Об этом сообщается на странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах в Facebook.

«Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с метелями и снегопадами, удержится 25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин», - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.