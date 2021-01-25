Украина намерена отсоединиться от энергосистем Беларуси и России. Об этом рассказал в эфире канала «Украина 24» глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС», — сказал он.

По словам Кулебы, эта стратегия остается неизменной.

«Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы, наконец, отрежемся от энергосистем Беларуси и России», — сказал он.