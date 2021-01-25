Две крупнейшие политические партии Эстонии в воскресенье заключили соглашение о формировании правительства после того, как предыдущий кабинет развалился из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщил ERR, пишет «Европейская правда».

Правоцентристская Партия реформ и Центристская партия «сформируют правительство, которое будет и дальше эффективно решать кризис COVID-19, хранить прогрессивность Эстонии и развивать все отрасли и регионы нашей страны», - говорится в совместном заявлении партий.

Обе партии должны иметь по семь министерских портфелей в правительстве, состоящем из 14 членов. Лидер Партии реформ и бывшая депутат Европарламента Кая Каллас станет премьер-министром, первой женщиной на этом посту.

В понедельник партии должны подписать коалиционное соглашение.

Коалиционное соглашение не ставит под сомнение членство Эстонии в международных организациях, а также предлагает активизировать сотрудничество с Европейским Союзом, новой администрацией США и союзниками по НАТО.

Теперь за состав нового правительства должен проголосовать парламент, прежде чем его утвердит президент Керсти Кальюлайд.

Партия реформ победила на парламентских выборах 2019 года, однако не сумела вовремя сформировать коалицию и была вынуждена идти в оппозицию.

Напомним, в ночь на 13 января предыдущий премьер Юри Ратас решил уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции с участием ключевой должностного лица его партии, которого заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги.