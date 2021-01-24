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В селе Сычавка в Одесской области 23 января спасатели ликвидировали пожар на территории базы отдыха Южная, которая не эксплуатируется.

Об этом информирует областная ДСНС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 23 января в 21:39.

Огонь охватил семь деревянных домов на территории базы, которая не работает около десяти лет. В 00:05 пожарные ликвидировали возгорание. Всего было привлечено 28 спасателей

«В результате пожара уничтожено семь и повреждены два дома, не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 дома)», - отмечают в ДСНС.

Тушение пожара осложняли порывы ветра (15-18 м/с), большое расстояние до ближайшего водоисточника и очень сильная грязь, что затрудняло подъезд к месту пожара.

Напомним, в Одессе горела гостиница.
ForUm

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