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В воскресенье, 24 января, в Карпатах существует угроза схода лавин. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В связи с оттепелью и выпадением дождя снежный покров, 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность», - говорится в сообщении.

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.
ForUm

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