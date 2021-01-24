В штате Калифорния, США через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер мужчина. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер в Facebook.

Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения.

«Получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти», - говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточнили какой именно вакциной привили мужчину.

Как сообщал ForUm, по словам главы Минздрава Максима Степанова, первый этап вакцинации украинцев от коронавирусной болезни COVID-19 может начаться в середине февраля 2021 года.