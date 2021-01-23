Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
«Отравление угарным газом. 22 января около 11:30 ч. в с. Станковцы (Новораздольская ТО, Стрыйский район), в частном жилом доме по ул. Переездная, в результате отравления, вероятно, угарным газом, погибли 2 человека (местные жители), из них 1 ребенок 2016 года рождения», - говорится в сообщении.
Дом оборудован газовой плитой, двумя дымоходными дровяными печами.
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