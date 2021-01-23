Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий. Ведомство просит дополнительные на 10 млрд гривен.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «Свободы слова Савика Шустера».
Она напомнила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.
«Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий», - сказала министр.
Напомним, Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 грн/куб м.
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