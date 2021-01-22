Кабмин планирует выделить 1,4 млрд грн из бюджета на выплату компенсаций на оплату электроэнергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой льготных тарифов.

Об этом говорится в проекте постановления, подготовленному Минсоцполитики, который выставили на обсуждение на сайте Федерации профсоюзов, передает «Экономическая правда».

Согласно документу, средства направят Минсоцполитики на выплаты компенсаций таким категориям потребителей (кроме получающих субсидию):

которые проживают в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа, общежитиях и квартирах), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженную цену;

которые проживают в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление (в том числе в сельской местности);

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

«Компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электроэнергии, возникшей в результате отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей», - говорится в проекте постановления.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсацию за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.