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Украина установила исторический рекорд по импорту вина. Он был ввезен в прошлом году на 180 миллионов долларов, сообщает УНИАН.

«Больше всего полюбилось украинцам итальянское вино, о чем свидетельствуют данные Государственной таможенной службы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине продолжает расти культура потребления вина, но при этом наблюдается снижение производства и внутренней переработки.

«Учитывая то, что с 1 января этого года введена нулевая пошлина на импорт вина из Европейского Союза, которая будет действовать в течение 7 лет, поэтому кардинальных изменений нечего и ждать», - сказано в сообщении.


 
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