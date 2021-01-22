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Глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону арест оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Мишель проинформировал Путина о глубокой обеспокоенности ЕС и его государств-членов последними событиями и призвал полностью и безусловно уважать права Алексея Навального.

Мишель заявил, что ЕС – един в своем призыве к России быстро освободить Навального и продолжить расследование покушения на него, немедленно и прозрачно.

«Президент Европейского совета проинформировал президента Российской Федерации о намерении созвать стратегические дебаты на Европейском совете в марте об отношениях ЕС и России», - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
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