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Лидеры стран ЕС на видеосаммите в четверг договорились оставить границы открытыми внутри блока с учетом продолжения борьбы с коронавирусом, но высказались за внедрение ограничений на несущественные поездки.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

После встречи лидеров глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС должны держать свои границы открытыми, но «можно рассмотреть ограничения для несущественных поездок».

«Следует категорически не поощрять все второстепенные поездки, как внутри страны, так и, конечно, из-за границы», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но она добавила, что для защиты единого рынка должны быть сделаны исключения для основных рабочих и грузов. Она предупредила, что сплошное закрытие границ нанесет ущерб экономике, но не поможет сдержать вирус.

В понедельник Европейская комиссия предложит новые меры в попытке скоординировать ограничения на поездки на фоне всплеска вируса и угрозы появления новых штаммов.

Идея заключается в том, чтобы добавить на карту распространения коронавируса в государствах ЕС новую «темно-красную» категорию, которая будет использоваться для регионов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, прибывающие из этих районов, должны будут пройти тест перед вылетом или должны быть помещены в карантин по прибытии.

Страны ЕС в прошлом году согласовали карту с цветовой кодировкой от зеленого (низкий риск) до оранжевого (средний риск) и до красного (высокий риск).

Этот шаг вызвал критику, поскольку большая часть ЕС теперь обозначена красным цветом и на карте не отображены основные различия между странами.

Комиссия также предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран, среди которых Украина, включая требование пройти тестирование перед поездкой. Напомним, въезд в ЕС с весны прошлого года остается закрытым для большинства украинцев. Въехать могут только отдельные категории граждан.

Лидеры ЕС также согласились о возможности согласования общих стандартов сертификатов о вакцинации для медицинских целей. Однако они отложили дебаты о том, можно ли использовать эти сертификаты для путешествий, как того хотят Греция и Испания.
ForUm

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