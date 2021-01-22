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Народный депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский лоббировал приезд в Украину российского певца Елджея – несмотря на то, что на тот момент для него действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

В депутатском обращении к Госпогранслужбе Васильковский просил разъяснения о возможности въезда российского рэпера и допуска к участию в гастролях на территории Украины. Об этом говорится в материале проекта «Схемы», журналисты которого получили доступ к многочисленным депутатским обращениям в различные государственные органы, которых нет в публичном пространстве.

Как выяснили журналисты, 19 мая 2020 Васильковский направил депутатское обращение на имя председателя ГПСУ Сергея Дейнеки, в котором просил сообщить официальную позицию и разъяснения «о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - ЭлДжей)».

Такую просьбу нардеп объяснил тем, что к нему с этим вопросом ранее обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

«В то время действовал запрет на въезд в Украину этого русского певца из-за концертной деятельности в оккупированном Крыму. Неужели украинский депутат лоббировал интересы российского певца, которому был запрещен въезд?» - говорится в расследовании. На вопрос «Схем», в чьих интересах «слуга народа» писал обращения, Васильковский ответил: «В интересах Елджея, он парень творческий, должен выступать».

Пограничники дали такой ответ на обращение народного депутата: «Государственная пограничная служба Украины готова разрешить пересечение государственной границы Украины указанному в вашем письме иностранцу в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона «О пограничном контроле». С 2018 года, после обращения на тот момент народного депутата Владимира Парасюка, СБУ запретила ЭлДжею посещать Украину – сроком на 3 года. Парасюк заметил в YouTube выступление певца в Коктебеле уже после аннексии Россией Крыма. В июне 2020 по иску Елджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. Одна из мотиваций решения – суд заметил, что видео пребывания Елджея в Крыму содержит надпись «видео недоступно». В СБУ это решение суда не обжаловали.

«Схемы» обратились к руководству спецслужбы с просьбой объяснить, почему - ответа пока не получили.

Депутатские обращения не являются публичными и не регистрируются аппаратом Верховной Рады Украины, говорится в расследовании.

Ранее «Схемам» удалось получить сотни страниц официальных обращений народных депутатов 9-го созыва. Журналисты узнали, чем интересовались депутаты и  взялись решать – а некоторые даже со своих первых дней в Верховной Раде – с помощью такого «инструмента»: просили ускорить расследование уголовных дел в отношении себя, узнавали о состоянии дел у конкурентов своего же семейного бизнеса, помогали семейному бизнес-партнеру или рекламировали товары своего же гипермаркета. Использование права на депутатское обращение в собственных интересах в НАПК называют одним из наиболее частых нарушений со стороны должностных лиц.
ForUm

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