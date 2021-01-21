Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим конституции закон «О функционировании языков на территории Молдовы», в частности русского языка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NewsMaker.

Этот закон во втором чтении парламент Молдовы принял 16 декабря 2020 года. Он предусматривает, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке. Кроме того, госслужащих могли обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Заявление в КС подал депутат парламента Октавиан Цыку, который попросил суд проверить, не противоречит ли проект Партии социалистов и группы Pentru Moldova положениям Конституции.

Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский и глава юридической комиссии парламента, депутат от ПСРМ Василий Боля призывали суд признать ходатайства недопустимыми и отклонить их.

Напомним, ранее в Кишиневе представители политических партий «НАШИ» и «Демократия дома» собрались в четверг на протест перед зданием Конституционного суда во время рассмотрения конституционности закона о статусе русского языка.