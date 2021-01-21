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По факту пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове полиция открыла уголовное производство, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса –  «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции.

Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», - заявил Аваков.

Министр отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице. «Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», - добавил Аваков.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
ForUm

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