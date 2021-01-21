Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский считает невозможным дальнейшее пребывание Виталия Немилостивого в должности своего заместителя. Об этом Уруский написал на своей странице в Facebook.

«Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины», – написал он.

По мнению Уруского, поступок Немилостивого неприемлем и подрывает авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа.

«Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения», – подытожил он.

Напомним, патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.