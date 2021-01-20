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Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года.

Об этом говорится в прогнозе аналитиков Bank of America - BofA Global Research, передает «Экономическая правда».

«Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ», - заявили экономисты.

Они считают, что МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка.

«Но Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения - это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшее время заключить staff-level agreement», - считают в BofA.

«Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия», - подчеркивают аналитики.

 
ForUm

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