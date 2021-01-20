В связи с увлечением мирового населения здоровым образом жизни спортивная индустрия начала развиваться с новой силой. Вот и велосипедное семейство регулярно претерпевает коррективы. В основном они коснулись горных моделей, конструкция которых постоянно совершенствуется. Но для жителей городов были разработаны складные велобайки, отличающиеся особой функциональностью.

Чем привлекательны складные велобайки?

Пожалуй, самые весомые аргументы в пользу приобретения — легкий вес и маленькие габариты в сложенном виде. Велосипеды очень удобно хранить в квартире, можно перевозить в багажнике автомобиля или брать с собой на работу, чтобы вечером вернуться домой, минуя пробки на дорогах.

Каждый, кто решился на такое полезное приобретение, может легко выбрать и купить складной велосипед, подобрав модель по своим запросам. Ведь производители делают все, чтобы удовлетворить даже самого требовательного потребителя. Виртуальные витрины интернет-магазинов не страдают от недостатка продукции. Напротив, ее так много, что начинающий велосипедист запросто растеряется.

А чтобы этого не произошло, рекомендуем обратить внимание на такие моменты:

рама должна иметь небольшой вес, но быть при этом достаточно прочной (все-таки речь идет о средстве передвижения);

чем меньше диаметр колес, тем более компактным будет велосипед, но менее маневренным;

механизм складывания пополам не обеспечивает настолько мелких размеров, как сложение в трех-четырех местах;

дополнительное наличие шарниров увеличивает вес конструкции, то есть при троекратном сложении изделие будет меньше по габаритам, но тяжелее.

Существуют модели, у которых также складываются руль и педали. В сложенном состоянии они сравнимы с коляской-тростью. Для удобства к ним желательно приобрести специальный чехол. Так велосипед можно перевозить в метро или автобусе, не боясь испачкаться.

Складной велосипед прекрасно подходит для езды по городским улицам, однако совершать загородные прогулки на нем тяжеловато.