Если Вы – увлеченный поклонник прогулок на велосипеде, не стоит отказывать себе в этом удовольствии, даже когда отправляетесь в поездку на автомобиле. А хорошее крепление для велосипеда на машину дает Вам такую возможность. Это особенно важно, когда Вы отправляетесь в поездку семьей или большой компанией. Ведь автобагажник для велосипедов позволяет взять с собой не один, а сразу несколько двухколесных транспортных средств.

Сейчас можно купить багажник для перевозки велосипедов на автомобиле самых разных моделей. Основное отличие велобагажников – в месте и способе крепления груза. Большинство велосипедных багажников рассчитано на перевозку 2 и более транспортных средств, но можно подобрать и модель для крепления 1 байка. А чтобы быть уверенными в качестве автовелобагажника, достаточно купить крепление для велосипеда на машину на сайте www.pro-eco.ua/krepleniya-velosipedov-na-avtomobil.html.

Как выбрать велобагажник на авто

Лучший способ не ошибиться с выбором аксессуара – это купить автомобильный багажник для велосипеда в интернет-магазине Pro-Eco. Он напрямую сотрудничает с ведущими производителями велокреплений, и потому предлагает только надежные модели, сделанные из прочных и долговечных материалов.

Одним из таких производителей является фирма Thule, хорошо известная не только украинским автомобилистам, но и автолюбителям из США, Европы и Азии. Качество и простота использования автоаксессуаров принесла Thule заслуженную популярность.

Если в качестве велобагажников на сайте Pro-Eco можно быть уверенными, то выбор подходящей модели остается важным вопросом. Чтобы справиться с этой задачей, достаточно разобраться в разновидностях велодержателей.

Сейчас в продаже есть такие держатели для велосипедов на автомобиль.

Крепление на крыше. Такой велобагажник крепится на поперечины или рейлинги, и подходит для перевозки 1-4 байков. Он требует ограничения в скорости 120 км/час, но очень удобен в эксплуатации и доступен по цене.

Установка автодержателя на фаркопе. Если закидывать велосипеды на крышу Вам неудобно, выбирайте этот вариант. Так можно возить 2-4 байка. Для дальних поездок подойдет велобагажник типа «платформа», который стоит дороже, но надежно фиксирует изделие. А для небольших выездов загород подойдет легкая недорогая подвесная конструкция, когда колеса транспортного средства висят в воздухе.

Фиксация велосипедного автокрепежа на задней дверце. Если фаркопа у машины нет, выбирайте автокрепление на задней дверце. Правда, при этом спойлера у авто также не должно быть. Крепление может быть универсальным – в виде матерчатых ремней, или специальным. Второе дороже, но удобнее и надежнее.

Установка на запаске. Это вариант для внедорожников. При этом, велосипед фиксируется на запасном колесе без кожухов, и можно фиксировать не более 2 байков.

Чтобы быть уверенными в качестве автовелобагажника, достаточно купить крепление для велосипеда на машину в интернет-магазине Pro-Eco. Сотрудники компании всегда готовы подсказать Вам особенности интересующих Вас моделей, а также помогут сделать выбор между ними.

Стоимость любых велобагажников сейчас доступна настолько, что каждый автомобилист может позволить себе взять в поездку любимый велосипед, не беспокоясь о цене этого автоаксессуара. А хороший выбор велокреплений в магазине Pro-Eco позволяет подобрать модель на любой автомобиль.