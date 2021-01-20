По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в период с 12 по 18 января 2021 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 2-7 раз.

Так, концентрация пыли превышена в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);

- диоксида серы - в 3,6-3,9 раза - на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза - на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где превышений не выявлено;

- диоксида азота - в 5,5-7,2 раза - на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4,0-4,8 раза - на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

- формальдегида – в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза - на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

Всего на 16-ти стационарных постах обсерватории с 12 по 18 января 2021 было отобрано и проанализировано 1373 пробы воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы – повысился, другими примесями – почти не изменился.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.