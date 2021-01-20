В США Дональд Трамп в последние часы своего президентства помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70-ти.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Укринформ.

Отмечается, что Трамп, в частности, помиловал своего экс-советника Стива Бэннона. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с «участием в политическом проекте». В пресс-релизе Белого дома указывается, что Бэннон был «важным лидером консервативного движения и известен своей политической сообразительностью».

Бэннон работал советником Трампа с 20 января по 18 августа 2017 года.

20 августа 2020 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Бэннону. Он был одним из четырех человек, которым выдвинули обвинения в мошенничестве за причастность к сбору средств на строительство стены на американо-мексиканской границе на сумму более 25 млн долларов. Их подозревают в обмане сотни тысяч доноров, которые пожертвовали деньги на указанный проект.

Также в список помилованных входит предприниматель Элиот Бройди, который собирал средства для кампании Трампа и в прошлом году признал себя виновным в нарушении иностранных законов о лоббировании.

Cреди других помилованных – рэпер Lil Wayne, который признал себя виновным в хранении оружия и наркотиков в Майами, и экс-мэр Детройта Кваме Килпатрик, который отбывал 28-летний тюремный срок по обвинению в коррупции.

Стоит отметить, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в списке нет.

Как пишет CBC News, Трамп также не объявил помилование себе, членам своей семьи и адвокату Руди Джулиани.