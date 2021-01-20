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В российской версии проекта студии «Квартал 95» «Лига смеха», которая запускается на телеканале СТС, хотят принять участие команды из отдельных районов Донецкой области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН в Порядке выступления команд на кастинг-фестивале «Лига смеха», сообщают «Новости Донбасса».

В частности, в списке команд-участниц кастинга, который состоится 25−27 в московском Доме КВН — это коллективы «Дуэт имени нет» и «Все Пуteam».

Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команды из материковой части Украины — МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, «Падик 19» (Запорожье), «Подруги твоего парня (Харьков) — и две — из оккупированного Россией Крыма: B. A. N. G (Керчь), Эльвад Вагнер (Симферополь). Список команд-участниц кастинга, сообщается на сайте организаторов, будет дополняться.

Как отмечает «Новое время», по данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, в Украине торговой маркой «Лига смеха» владеют Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры, редактор Лиги смеха Андрей Чивурин, руководитель Drive Production Наум Баруля и Андрей Яковлев (режиссер, сценарист и продюссер). Право собственности, среди прочего, на эту торговую марку Владимир Зеленский упоминал в своей декларации.

В «Студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, «Радио Свобода» не подтвердили и не опровергли продажу российскому каналу СТС франшизы на съемки «Лиги смеха», отметив, что дистрибуцией их продуктов занимается шведская компания Eccho Rights.

Там указали, что Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую «Студия «Квартал 95» не влияет. Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться, добавили в «Квартале».
ForUm

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