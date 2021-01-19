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Розничные операторы 19 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», передает enkorr.

В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,49-22,69 грн/л. В среднем по сети ДТ подорожало на 5 коп./л, до 22,64 грн/л.

Дизельное топливо в столичной сети  KLO подорожало на 20 коп./л, до 25,99 грн/л. Цена бензинов на KLO осталась на прежнем уровне.

BVS увеличила стоимость бензинов и ДТ на 20-30 коп./л: А-92 — до 24,89 грн/л, А-95 — до 25,89 грн/л, ДТ — до 24,79 грн/л. На станциях «Катрал» все виды топлива подорожали 10 коп./л.

Такие сети как Chipo, Motto и SUN OIL подняли цены на топливо в разных регионах в пределах 10-30 коп./л.

Напомним, ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.

18 января розничные операторы снова повысили цены на бензины и дизельное топливо.
ForUm

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