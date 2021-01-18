В болгарском городе Пазарджик 28-летняя женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу, передает УНИАН.

До этого женщина была принята на лечение в больницу города с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием.

После лечения беременной врачи приступили к кесареву сечению, так как коронавирус вызвал изменения плаценты, а рост плода замедлился.

Ребенок в хорошем состоянии, его антигенный тест показал наличие антител. После выписки из больницы он будет находиться под наблюдением врачей.