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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Беларусь права на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022-м году, сообщает УНИАН.

Заявка Беларуси одержала победу еще в октябре 2018 года, но теперь это решение отменили. Официальная причина - белорусское министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку.

В ФИДЕ отметили, что переговоры продолжались несколько месяцев и успехом не завершились. Организаторы не будут оспаривать значимость финансовых нарушений.

При этом президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что этот шаг не связан с политической ситуацией в стране: «Конечно, это не помогает, но определенно это не главная причина. Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия».

Теперь все желающие смогут снова подавать заявки на проведение Олимпиады.


 
ForUm

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