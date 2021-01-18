Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу – это очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009-2020 годов, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации частей территории Украины и Грузии. Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенного украинского территории. Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права», - заявили в ведомстве.

Договор по открытому небу остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которая обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года - ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия. Договор предусматривает установление «режима открытого неба» - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное. В связи с длительными грубыми нарушениями договора со стороны России, 22 ноября 2020 США были вынуждены выйти из ДОН.

Напомним, 15 января Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о начале процедуры выхода РФ из Договора по открытому небу (ДОН).