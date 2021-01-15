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Министерство иностранных дел РФ сообщило о начале внутригосударственных процедур по выходу России из Договора об открытом небе, сообщает «Европейская правда».

В МИД РФ отметили, что США в ноябре 2020 года «под надуманным предлогом» вышли из этого договора, существенно «нарушив баланс интересов государств-участников».

«Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действиям, подорвана роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности», - говорится в заявлении.

Напомним, 22 ноября 2020 Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Как известно, в августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, который ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
ForUm

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