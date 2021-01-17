В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 53 человек, сейчас болеет 808 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 17 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 808 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 14131 человек, летальных исходов - 38. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 20 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 3 человека», - говорится в сообщении.

По данным Медсил, за прошедшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ВСУ сообщили, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», - уточнили в Медсилах.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 9 часов 17 января зафиксировано уже 1,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 16 января - 5990.