За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 311 новых случаев коронавирусной инфекции. Ою этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

«За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной», — цитирует Аксенова пресс-служба крымского Совмина.

По его информации, количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период пандемии — 23 616 человек.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Ранее сообщалося, что в Украине по состоянию на 9 часов 17 января зафиксировано уже 1,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 16 января — 5 990.