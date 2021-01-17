Президент Украины Владимир Зеленский 16 января сменил руководителей управлений СБУ в Николаевской и Кировоградской областях, а также начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и ректора Национальной академии СБУ. Соответствующие указы глава государства подписал в субботу, 16 января.

В частности, Зеленский уволил с должности ректора Национальной академии СБУ Сергея Кудинова и назначил на его место Андрея Черняка.

«Уволить Кудинова Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа №9/2021.

Отмечается, что указом №13/2021 Зеленский назначил ректором Национальной академии Службы безопасности Украины Андрея Черняка.

«Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Начальником управления СБУ во Львовской области вместо Юрия Гончарова назначен Иван Осипчук, который с апреля 2020 года возглавлял СБУ Кировоградщины. На этом посту он сменил Алексея Петрова, который стал председателем Закарпатской ОГА, а впоследствии - Закарпатского облсовета.

Новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области стал Д. Неведров, а Управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области возглавил - А. Наконечный.

Напомним, Верховный суд не восстановил Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.