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На территории ООО «Карпатнефтехим» в городе Калуш Ивано-Франковской области в пятницу, 15 января, возник пожар. К тушению были привлечены более 50 человек и 16 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, 15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. К месту сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как выяснилось, прозошло факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан), на площади ориентировочно 45 м кв.

Благодаря действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован.

«Химической лабораторией ООО «Карпатнефтехим» проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не выявлено», - говорится в сообщении.
ForUm

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