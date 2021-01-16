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Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram снова заработали после недавней блокировки.

Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницы действующего главы Белого дома в Facebook и Instagram.

Официальных комментариев о восстановлении страниц сейчас нет.

Аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным.

В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока.

Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для «разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».

После событий в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, крупнейшие соцсети: Twitter, Facebook и Instagram — заблокировали страницы президента. Позже Twitter заявил, что заблокирует профиль Трампа навсегда за «пропаганду насилия».
ForUm

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