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На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

По данным пресс-центра ведомства, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования. Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях.

Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схемы. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.
ForUm

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