Эксперты высказывают серьезные опасения за жизнь и безопасность президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что обслуживающий его "борт №1" прошел обслуживание на "Мотор Сич", из-за халатности специалистов которой в минувшем году погибли 26 военных курсантов.

Как сообщил Национальный промышленный портал, "Мотор Сич" продлит сроки службы двигателей Д-436-148 для самолета Ан-148-100 UR-UKR государственного авиационного предприятия "Украина", который обслуживает перелеты первых лиц государства. Президент Украины Владимир Зеленский пользуется этим самолетом для перелетов по Украине, а зарубежные вояжи осуществляет на Airbus A319. Согласно доступным данным, "Мотор Сич" получила заказ на продление межремонтного срока службы для двух двигателей президентского борта до февраля 2023 за 128 000 гривен.

"Довольно странный выбор ГАП "Украина", если учесть, что еще не поставлена точка в расследовании причастности "Мотор Сич" к гибели курсантов — именно ее роль в этой трагедии была среди четырех версий причин произошедшего, которые изучало Государственное бюро расследований. И внятного ответа о причастности "Мотор Сич" от следствия на протяжении уже многих месяцев мы так и не получили", — рассказал на условиях анонимности эксперт-силовик, работающий в сфере безопасности первых лиц государства в ответ на просьбу редакции прокомментировать необходимость технического обслуживания двигателей "борта №1".

Как известно, расследование гибели курсантов в Харьковской области включало четыре версии, среди которых две связаны с халатностью специалистов "Мотор Сич" — катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата и ненадлежащее техническое обслуживание самолета. Эффект взорвавшейся бомбы в медиапространстве произвела публикация документов, которые подтвердили превышение полетного ресурса изношенных двигателей злосчастного АН-26, а также содержали доказательства, что специалисты "Мотор Сич" продлили полетный ресурс двигателей без надлежащего технического аудита и обслуживания. В свою очередь военные чины также закрыли на это глаза, хотя депутаты Верховной Рады призывали внимательно изучить роль военных из Минобороны и "Мотор Сич" в этой катастрофе. ГБР в рамках расследования авиакатастрофы назначили проверки на заводе, а также добились изъятия у "Мотор Сич" технической документации, но и результаты этих действий не были обнародованы. Впоследствии правительственная комиссия и следователи ГБР озвучили версии о виновности в произошедшем погибших пилотов самолета и мелких чинов Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Собеседник редакции отметил, что в истории технического обслуживания президентского "борта №1" на "Мотор Сич" наблюдается целая череда подозрительных совпадений. Как известно, в отношении контролирующего "Мотор Сич" экс-владельца Вячеслава Богуслаева Служба безопасности Украины расследует уголовное дело по статьям "диверсия" и "государственная измена", а помимо этого журналисты многократно выявляли факты контрабанды двигателей, запчастей к ним и комплектующих с украинского завода в интересах Российской Федерации. А также использования в производстве российских деталей под видом украинских.

"Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что завод Богуслаева — очень сомнительный подрядчик для обслуживания "борта №1" президента Зеленского и членов правительства. Во-первых, его фактически поймали за руку на сотрудничестве с РФ после запрета на контакты со страной-агрессором в военно-технической сфере, Богуслаев довольно тесно интегрирован в околокремлевскую среду высших военных чинов, а также имеет тесные связи с ФСБ — иначе быть не может для человека, который многие годы обеспечивал авиатехникой, авиадвигателями и запчастями к ним российскую армию. Богуслаев никогда не скрывал, что вел переговоры с российскими компаниями и военными на тему продажи им своей компании "Мотор Сич". Можно ли доверить ей и Богуслаеву безопасность президента Украины и членов правительства нашей страны? Ответ очевиден для любого здравомыслящего человека", — раскрыл детали эксперт в сфере обеспечения безопасности первых лиц государства.

Собеседник привел исторические параллели с гибелью в 2010 году президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, где разбился "борт №1" Ту-154М советского производства, который проходил и регламентное обслуживание на заводах стран-производителей экс-СССР. Впоследствии Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши среди причин крушения самолета и гибели президента страны назвала неправильное "ведение" самолета на посадку диспетчерами российского аэродрома Смоленск-Северный. Многие следственные версии, в том числе международных структур, указывали на возможность умышленного крушения самолета с президентом Польши. Россия за много лет так и не смогла убедительно доказать свою непричастность к этой жуткой трагедии.