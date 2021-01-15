Накануне повторных выборов мэра Борисполя всплыл скандал с одной из кандидаток, народным депутатом Анной Скороход, которую исключили из фракции «Слуга народа».

Выяснилось, что ровно год назад она взяла на поруки парня, который, не имея прав, пьяным сел за руль, что привело к гибели его подруги, пишет Взгляд.

В результате аварии погибла 16-летняя Таня Рощенко

В новогоднюю ночь 17-летний житель Борисполя Дмитрий Кропива, сев пьяным за руль родительской машины, не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кювет. В результате чего одна девочка (ей было всего 16 лет) погибла на месте, а у второй - тяжкие телесные повреждения, включая перелом ноги.

Сначала парня взяли под стражу, однако потом по просьбе его матери народный депутат Скороход взяла его на поруки, сославшись на то, что знает эту семью, хотя и недостаточно хорошо.

При этом сам подозреваемый отметил, что лично не знаком с депутатом.

Сторона обвинения внезапно перестала возражать против смены меры пресечения.

В результате Дмитрий Кропива был освобожден из-под стражи, хотя подобное преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы. Не говоря уже об оборванной жизни 16-летнего ребенка. На данный момент судебное разбирательство продолжается, но в очень вяло текущем режиме.