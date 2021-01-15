также в разделеОбщество
Выкопанный в лесу архив УПА выложили онлайн
Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы 6
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 11
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 7
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 7
Дельцы «клепали» непригодные снаряды для ВСУ 9
Шмыгаль: С 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин 14
Татаров утверждает, что заявление НАБУ по его делу – неправда 22
КСУ проверит конституционность укрупнения районов 10
В Украине дети стали чаще болеть COVID-19 6
Защита водителя «Схем» пошла в Верховный суд из-за Портнова 9
В Николаевском горсовете прошли обыски 7
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова НАБУ 19
Мотор Сич, причастная к гибели 26 военных курсантов, ремонтирует «борт №1» президента Зеленского 35
ООН: Адаптация к изменению климата требует около $70 миллиардов в год 9
Эпидемиолог спрогнозировала сроки снижения заболеваемости коронавирусом 14
ОГП со второй попытки открыл дело против нардепа за кнопкодавство 19
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 33

Накануне повторных выборов мэра Борисполя всплыл скандал с одной из кандидаток, народным депутатом Анной Скороход, которую исключили из фракции «Слуга народа».

Выяснилось, что ровно год назад она взяла на поруки парня, который, не имея прав, пьяным сел за руль, что привело к гибели его подруги, пишет Взгляд.

В результате аварии погибла 16-летняя Таня Рощенко

В новогоднюю ночь 17-летний житель Борисполя Дмитрий Кропива, сев пьяным за руль родительской машины, не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кювет. В результате чего одна девочка (ей было всего 16 лет) погибла на месте, а у второй - тяжкие телесные повреждения, включая перелом ноги.

Сначала парня взяли под стражу, однако потом по просьбе его матери народный депутат Скороход взяла его на поруки, сославшись на то, что знает эту семью, хотя и недостаточно хорошо.

При этом сам подозреваемый отметил, что лично не знаком с депутатом.

Сторона обвинения внезапно перестала возражать против смены меры пресечения.

В результате Дмитрий Кропива был освобожден из-под стражи, хотя подобное преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы. Не говоря уже об оборванной жизни 16-летнего ребенка. На данный момент судебное разбирательство продолжается, но в очень вяло текущем режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3383 грн.
16
Теги