В Италии в городе Лоди-Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку Валентину Король.

Она ушла из дома, а спустя двое суток ее тело обнаружили на берегу канала, сообщает «Обозреватель».

Итальянская полиция сообщает, что украинка пропала вечером 9 января. Она покинула свой дом и больше не вернулась. Муж объявил ее розыск, в соцсетях стали появляться сообщения о пропаже женщины. Поисковые группы даже писали, что всем, кто сможет предоставить хоть какую-то информацию, обещают вознаграждение.

Валентину пытались искать в районе канала, который протекает неподалеку от дома, где она жила. К поискам подключились спасатели и пожарные, но все было безуспешно.

И только в понедельник, 11 января, местные жители заметили на берегу канала скопление полиции – тело женщины нашли. Местный прокурор заявил, что следов насильственной смерти на теле украинки не обнаружено. Пока рассматривают две версии: самоубийство либо несчастный случай.

Ее супруг выложил на своей страничке фото Валентины и написал, что его жены больше нет.

Валентина Король сама из Черновцов, но в Италии жила уже несколько лет. А пять лет назад познакомилась с уроженцем Турции, тогда еще 60-летним Мехметом Мермером. И вскоре вышла за него замуж.

Знакомые женщины тогда отмечали, что она похорошела и появился блеск в глазах. Хотя еще до официального брака они жили вместе долгое время.

«Вы знаете, она до 47 лет не имела ни своей семьи, ни детей. У нее была очень сложная и тяжелая жизнь, она была одинокой. Хотя у нее есть родные сестры, в свое время вместе с родителями они уехали в Казахстан, а Валя осталась в Украине. Они даже потеряли связь друг с другом, но благодаря соцсетям через много лет нашлись. Я всегда ей советовала: поезжай к сестрам, вместе вам будет лучше, но она не хотела», – рассказала нам ее близкая подруга.

Несколько лет назад Валентина переехала жить в Италию. Ее близкая родственница рассказала, что лет семь назад уговорила ее ехать в эту страну, поскольку в Украине у женщины жизнь не складывалась. Там Валентина убирала дома и квартиры итальянцев и присматривала за пожилыми людьми. Обычная судьба украинской заробитчанки.

Знакомые говорят, что те, у кого она работала, любили ее за старательность и чистоплотность. И человеком она была добрым и очень открытым.

Однако ее родственница добавляет, что Валя после отъезда перестала выходить на связь. «Я уже через соцсети ее нашла и спросила, как дела. И тогда она мне сказала, что вышла замуж за турка», – говорит родственница.

«Я еще удивлялась, что так быстро она вышла замуж, все-таки и возраст. Но она говорила, что хочет просто человеческого счастья, которого у нее раньше не было», – тоже вспоминает подруга.

Вместе Валентина и Мехмет побывали на его родине, в Турции. Тогда женщина написала одной из подруг о поездке: «Хоть мир посмотрю».

Судя по фото на их страничках в соцсетях, они побывали в семье Мехмета, встречались с его близкими, родными, старенькой мамой. Вместе объездили местные достопримечательности, фотографировались с маленькими племянниками.

Все было хорошо в семье Валентины, вроде она была счастлива. Но два года назад у ее мужа произошел паралич, он как-то очень быстро состарился.

«Он вообще был политическим беженцем из Турции. Много лет работал в Италии дальнобойщиком. И инсульт его разбил, когда он был в дороге. Хорошо, что его коллеги заметили это. Они привезли его Вале полуживого. Она все это время его выхаживала, поднимала на ноги», – говорит родственница.

Знакомые украинки говорят, что после этого жизнь Валентины сильно поменялась. Во-первых, она уже не могла работать. По местным законам, близкий родственник обязан ухаживать за своим больным партнером. Иногда женщина могла сходить к соседям на пару часов, убрать квартиру и подзаработать лишнюю копеечку.

Но она почти не знала итальянского языка, и это очень ей мешало. Много месяцев женщина пыталась оформить пенсию по уходу за мужем – всего 500 евро – но пробить итальянскую бюрократическую систему так и не удалось.

А некоторые знакомые говорят, что пара стала ссориться, муж слишком беспокоился о деньгах. Хотя Валентина старалась ни с кем не делиться горестями – лишь иногда в разговоре у нее проскакивали признания о тяжелом характере мужа.

По словам сестры, 11 января Валентина Король должна была получить «промесо» – гражданство в Италии. А также в ближайшее время ей могли перечислить деньги, которые полагались по уходу за мужем. Получила ли она их или нет – никто еще не знает.

«Мы с ней говорили о том, что как только она получит «промесо», мы занимаемся покупкой квартиры для нее и мужа тут, в Черновцах. Она собиралась перевезти его сюда на реабилитацию, а заодно заняться своим здоровьем, потому что давно чувствовала себя плохо. Еще в пятницу днем [8 января] я ей послала SMS, она ответила «Ок, потом посмотрю». А уже на другой день я начала скидывать ей фото квартир, но она не отвечала.

Я не могла понять, почему. А когда увидела ее фото в интернете, подумала, что это неудачная шутка. До сих пор мы не знаем, от чего она умерла и что произошло. Муж плачет, я не понимаю, что он говорит по-итальянски. Писали, что сначала соседи нашли ее сумочку на скамейке в парке и принесли ее. А потом уже нашли ее тело в этой канаве. Куда она ушла? Она свою собаку оставила дома, но без нее она никуда не ходила. И мужа она не оставляла. Это очень странно. И никакой депрессии у нее никогда не было. Она была женщина-праздник, никогда ни на что не жаловалась, всегда улыбалась», – теряется в догадках ее родственница.

В Черновцах у женщины осталась приватизированная комната в общежитии.