Ввоз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ, запрещен, заявили в Росздравнадзоре.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», - сообщили Интерфаксу в Росздравнадзоре в ответ на запрос, могут ли частные клиники РФ, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере «Сколково», использовать иностранные вакцины такие, как Pfizer.

В конце декабря 2020 года в колл-центре филиала Hadassah - Hadassah Medical Moscow сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».

12 января представитель Hadassah Medical Moscow Анна Карабаш сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что на территории медицинского кластера можно применять препараты и технологии, прошедшие регистрацию только в странах ОЭСР.

Ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарств в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа.

«В то же время, Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», - подчеркнули в Росздравнадзоре.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины – «Спутник V» (центр им. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (Центр «Вектор»).