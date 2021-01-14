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НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году предоставила ОАО «Газпром» (Российская Федерация) услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

Как сообщила пресс-служба компании, за 2020 год Газпром полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа.

В соответствии с Соглашением от 30.12.2019 между Нафтогазом и Газпромом, стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей - $2,1 млрд.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 Нафтогаз дополнительно предоставил Газпрома услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более $ 30 млн.

Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Напомним, в соответствии с соглашением, Нафтогаз является компанией-организатором транспортировки газа и на заказ Газпрома бронирует в ООО «Оператор ГТС Украины» необходимые мощности ГТС. Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м ежегодно.

Минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа Газпрома за пять лет составит более $7,1 млрд. Также Газпром может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как сделал это в четвертом квартале 2020 года.
ForUm

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