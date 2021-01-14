Правительство повысило минимальную розничную цену на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 гривен), сообщила пресс-служба Минэкономики.

Также приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды согласно УКТВЭД.

«Правительство урегулировало вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции и приведения их описания в соответствие с Налоговым кодексом. Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Главная проблематика заключается в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток – это продукт более низкого качества, чем игристое вино) продается по цене как игристое вино (а качество вина несравненно выше).

В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина. «Принятое постановление устраняет все эти манипулятивные разночтения и регулирует вопросы «цена должна равняться качеству». Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности», - подчеркнул министр.