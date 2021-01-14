По состоянию на 08:00 14 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Температура воздуха -13 ° С.
Из-за осложнения погодных условий туристов просят воздержаться от выхода в высокогорье.
Напомним, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 января в связи со снегопадами и метелями ожидается существенная снеголавинная опасность (3 уровень).
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