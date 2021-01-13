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На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 января в связи со снегопадами и метелями ожидается существенная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщается на странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах в Facebook.     

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин!

«Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы.  Умеренная  снеголавинная опасность (2 уровень) удержится 13 января.
ForUm

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